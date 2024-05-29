Норвегия ввела запрет на въезд российских туристов

Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая. Транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны теперь также невозможны.

Новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны.

Норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, выданными ранее самой Норвегией или другими странами.

Посольство России в Осло назвало решение норвежских властей недружественным и дискриминационным шагом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Осло стремится разрушить «любые связи между народами России и Норвегии».