НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Норвегия ввела запрет на въезд российских туристов

Источник:
ТАСС
172 0

Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая. Транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны теперь также невозможны.

Новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны.

Норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, выданными ранее самой Норвегией или другими странами.

Посольство России в Осло назвало решение норвежских властей недружественным и дискриминационным шагом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Осло стремится разрушить «любые связи между народами России и Норвегии».

Еще по теме
Фестиваль шашлыка «Битва грилей» пройдет на Обском море
Норвегия закрыла границы для российских туристов
Перечислены страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта
Турфирмы рассказали о повышении спроса россиян на шенгенские визы
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Кремль оценил необходимость новой мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин нашел идеального командующего для ВСУ
НАТО отработает нанесение ядерных ударов по территории России
Норвегия ввела запрет на въезд российских туристов
ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
84
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
41
Путин назвал Украине условия новых переговоров
33
ФСБ нашла связь военной разведки Украины с терактом в Крокусе
30
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России
26
Медведев заявил о скором установлении отношений с талибами