Признаки жизни нашли в новом образце с Марса

Самое убедительное на сегодня свидетельство возможного существования древней жизни на Марсе нашли в образце породы, добытом на поверхности планеты марсоходом Perseverance.

Ученые обнаружили в образце гидратированный кремнезем. Этот минерал встречается на Земле, сравнение марсианского камня с земным указало на то, что минерал с Красной планеты обладает «наибольшим потенциалом» сохранения признаков древней жизни, пишет Space.com.

Образец содержит большое количество карбонатов и кремнезема, что ясно указывает на доминирующую роль жидкой воды в его формировании. Таким образом, подтверждается теория богатого жидкой водой древнего Марса.

При этом жидкая вода считается основным условием для зарождения и развития жизни. Исследователи считают, что образец может содержать биосигнатуры. Их обнаружение при дальнейшем изучении образца станет ключевым доказательством существования жизни на Марсе.