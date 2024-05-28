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Признаки жизни нашли в новом образце с Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Самое убедительное на сегодня свидетельство возможного существования древней жизни на Марсе нашли в образце породы, добытом на поверхности планеты марсоходом Perseverance.

Ученые обнаружили в образце гидратированный кремнезем. Этот минерал встречается на Земле, сравнение марсианского камня с земным указало на то, что минерал с Красной планеты обладает «наибольшим потенциалом» сохранения признаков древней жизни, пишет Space.com.

Образец содержит большое количество карбонатов и кремнезема, что ясно указывает на доминирующую роль жидкой воды в его формировании. Таким образом, подтверждается теория богатого жидкой водой древнего Марса.

При этом жидкая вода считается основным условием для зарождения и развития жизни. Исследователи считают, что образец может содержать биосигнатуры. Их обнаружение при дальнейшем изучении образца станет ключевым доказательством существования жизни на Марсе.

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