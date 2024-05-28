Съемки «Рыцарей сорока островов» Лукьяненко начнутся к зиме

Съемки мини-сериала по дебютному роману «Рыцари сорока островов» фантаста Сергея Лукьяненко стартуют к зиме, сообщил писатель.

Он уточнил, что найдены ключевые актеры на роли, и рассказал о сложности этого выбора.

«Вроде как сотни детей и подростков у нас играют в кино-сериалах-театрах. Начинает режиссер отсматривать... и всё не то. Как вода сквозь пальцы уходят... Но нашли. Выловили. Десяток ключевых персонажей», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Все актеры – «умеют играть», подчеркнул писатель и особо отметил большой опыт работы тех, кто постарше. Остальных актеров планируется «добирать» в рабочем порядке, съемки начнутся к зиме.

Лукьяненко обещает назвать имена актеров, как только ему «разрешат». Ранее сообщалось, что премьеру наметили на осень 2025 годаю

Действие романа происходит в мире Сорока Островов, созданном инопланетянами искусственном полигоне для проведения исследования моделей поведения наиболее перспективных детей Земли.

Создавая двойников настоящих детей, пришельцы помещают их на один из островов, где те вынуждены насмерть сражаться с остальными за право вернуться домой при помощи деревянных мечей, которые могут становиться стальными. Однако ребята понимают, что всё это время они находились под куполом, устраивают диверсию и проникают за купол, пока отключилась техника пришельцев. Но только главный герой и его подруга успевают воспользоваться проходом обратно на Землю.