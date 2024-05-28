НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Исследователям барса на Алтае подарили фотоловушки

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Курорт «Манжерок» в Республике Алтай» подарил фотоловушки для исследования краснокнижного снежного барса волонтерам. Оборудование установят на хребте Чихачева, сообщила пресс-служба курорта.

Участники Всероссийской добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» установят 10 автоматических современных фотоловушек в Кош-Агачском районе, на хребте Чихачева. Проверять камеры будут дважды в год.

«В горах Алтая сегодня проживает самая большая популяция этого животного (в России) и наша задача совместными усилиями сохранить популяцию самой красивой и неуловимой кошки», – отметил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Организатор экспедиции Игорь Паутов сообщил, что обычные фотловушки работают на дорогостоящих литиевых батарейках, которые необходимо регулярно менять. Новые практически автономны, так как они на солнечных батареях. В мониторинге барса их применят впервые в России.

В этом году экологи, сотрудники заповедников и природных парков провели полномасштабные учеты снежного барса в России и насчитали 87 особей. В Республике Алтай насчитали 54 редких хищника.

Еще по теме
Кот из Китая установил мировой рекорд по заезду на скейте. ВИДЕО
Умерла собака Кабосу из мема Doge
Медузы превратили побережье Черного моря в кисель. ВИДЕО
Челюсть гигантского животного выбросило на пляж США
смотреть все
Жизнь #Звери #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Путин разрешил изымать активы США
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО отработает нанесение ядерных ударов по территории России
Западные компании передумали уходить из России
ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
Признаки жизни нашли в новом образце с Марса
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

mihan-krap

Микространы, как маленькие собачки, громко лают, пока рядом хозяин)

Панкратов

Чем мельче шавка, тем громче лай...

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...