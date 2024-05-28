Исследователям барса на Алтае подарили фотоловушки

Курорт «Манжерок» в Республике Алтай» подарил фотоловушки для исследования краснокнижного снежного барса волонтерам. Оборудование установят на хребте Чихачева, сообщила пресс-служба курорта.

Участники Всероссийской добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» установят 10 автоматических современных фотоловушек в Кош-Агачском районе, на хребте Чихачева. Проверять камеры будут дважды в год.

«В горах Алтая сегодня проживает самая большая популяция этого животного (в России) и наша задача совместными усилиями сохранить популяцию самой красивой и неуловимой кошки», – отметил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Организатор экспедиции Игорь Паутов сообщил, что обычные фотловушки работают на дорогостоящих литиевых батарейках, которые необходимо регулярно менять. Новые практически автономны, так как они на солнечных батареях. В мониторинге барса их применят впервые в России.

В этом году экологи, сотрудники заповедников и природных парков провели полномасштабные учеты снежного барса в России и насчитали 87 особей. В Республике Алтай насчитали 54 редких хищника.



