Кот из Китая установил мировой рекорд по заезду на скейте. ВИДЕО

Короткошерстный кот Бао Цзы проехал на скейтборде 10-метровую дистанцию всего за 12,85 секунды, побив мировой рекорд, сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Хозяин кота Ли Цзянтао рассказал, что его питомцу всего один год и восемь месяцев. Сам мужчина уже более десяти лет занимается дрессировкой собак, а также катается на скейте.

Тренер отметил, что не сразу распознал талант Бао Цзы. «Дома он ленивый комочек шерсти, но в скейт-парке он другой кот — уверенный и смелый», — поделился хозяин.

Кроме езды на скейте, кот умеет выполнять различные трюки — трясти лапами, нажимать на дверные звонки, вести баскетбольный мяч, проходить через обручи, изображать мертвого, а также толкать бочки.