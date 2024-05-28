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Черные дыры оказались гигантскими «Звездами смерти»

Источник:
Sciencealert
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Черные дыры оказались способны быстро менять направления своих джетов — субсветовых выбросов частиц, смертельно опасных на расстоянии до нескольких тысяч световых лет. Такие выбросы напоминают выстрелы фантастической «Звезды смерти» из саги Звездные войны.

Наблюдения за 16 черными дырами в центрах галактик с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra и радиоинтерферометра VLBA показали, что направление смертоносного луча колоссальной мощности может сравнительно быстро измениться на угол до 90 градусов.

Самое короткое время, за которое происходила «перестройка» джета на другую цель, составило всего около 1 миллиона лет. В космическом масштабе это считается довольно быстрой сменой направлении.

При этом если под такой «выстрел» попадает планета, на ней гарантировано будет уничтожена биологическая жизнь — по своему воздействию данное явление действительно напоминает вымышленную «Звезду смерти».

Исследователи отмечают, что землянам можно порадоваться — в непосредственной близости от Солнечной системы таких черных дыр нет. Иначе рано или поздно все живое на Земле могло быть уничтожено таким «выстрелом» черной дыры.

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