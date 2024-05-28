НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Драматический сериал «Галка» выйдет на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера мелодрамы «Галка» режиссера Романа Нестеренко состоится на канале «Россия» 3 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета медсестра Галка (Ксения Гусева). Она считает себя счастливым человеком: работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея (Иван Клещевников).

Однажды она узнает невероятную тайну своего рождения, и это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, мать, продавщица Тамара (Зоя Буряк), и отец-алкоголик Витя (Виктор Супрун), ей неродные: много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг: поменяла детей в роддоме – свою темноволосую дочку на светловолосую Галку.

Премьера сериала «Галка» — 3 июня в 21.20 на канале «Россия»

Главная героиня, не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли, и как же на самом деле должна была сложиться ее судьба.

Главные роли в сериале исполнили: Ксения Гусева, Зоя Буряк, Виктор Супрун, Мария Ремер, Иван Клещевников, Станислав Эрдлей, Паулина Врублевска, Роман Ленков, Михаил Хмуров, Евдокия Лаврухина.

Еще по теме
Определились финалистки-невесты для экстрасенса Гецати
Лидер «Битвы экстрасенсов» оказался на грани вылета из проекта
Халы покинула «Битву экстрасенсов» из-за рекордно низких баллов
Новый сезон «Последнего героя» снимут на Алтае
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Путин разрешил изымать активы США
Обсуждение (0)
Картина дня
Западные компании передумали уходить из России
МИД Польши допустил отправку войск на Украину
Медведев заявил о скором установлении отношений с талибами
Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Топ комментариев

mihan-krap

Микространы, как маленькие собачки, громко лают, пока рядом хозяин)

Панкратов

Чем мельче шавка, тем громче лай...

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...