Драматический сериал «Галка» выйдет на канале «Россия»

Премьера мелодрамы «Галка» режиссера Романа Нестеренко состоится на канале «Россия» 3 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета медсестра Галка (Ксения Гусева). Она считает себя счастливым человеком: работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея (Иван Клещевников).

Однажды она узнает невероятную тайну своего рождения, и это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, мать, продавщица Тамара (Зоя Буряк), и отец-алкоголик Витя (Виктор Супрун), ей неродные: много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг: поменяла детей в роддоме – свою темноволосую дочку на светловолосую Галку.

Премьера сериала «Галка» — 3 июня в 21.20 на канале «Россия»

Главная героиня, не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли, и как же на самом деле должна была сложиться ее судьба.

Главные роли в сериале исполнили: Ксения Гусева, Зоя Буряк, Виктор Супрун, Мария Ремер, Иван Клещевников, Станислав Эрдлей, Паулина Врублевска, Роман Ленков, Михаил Хмуров, Евдокия Лаврухина.