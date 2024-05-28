Клава Кока поделилась подробностями романа с Повериным

Певица Клава Кока призналась, что только благодаря выдержке возлюбленного до сих пор остается в отношениях.

Кока находится в отношениях с победителем проекта «Сердце Клавы» Александром Повериным. Певица призналась, что если бы не он, то роман давно бы завершился.

«Обычно тушит конфликт он. Если бы не он, мы бы давно расстались. Ему хватает мудрости просто подойти ко мне и начать говорить», — сказала Кока в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Поверин в свою очередь рассказал, что его возлюбленная очень обидчивая и никого не идет на примирение первая.

Ранее Клава Кока выпустила трек «Нет проблем», где поется об отсутствии проблем в случае, если нет парня. После выхода песни поклонники заподозрили, что она рассталась с возлюбленным.