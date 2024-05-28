Путин заявил, что организаторы терактов в России просчитались

Организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались, диверсантов ждет суровый отпор, заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня пограничника.

«Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что пограничники и будут дальше действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что «спецслужбы Украины при содействии западных покровителей» активизировали разведывательную активность у российской границы.