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Разноцветный пластик признали опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Разноцветный пластик быстрее распадается на микрочастицы, которые загрязняют окружающую среду и попадают в воздух, воду и даже организм человека, выяснил международный коллектив ученых.

Исследование показало, что пластик черного, белого и серебристого цвета не распадается на микрочастицы в течение трех лет. При этом пластик синего, зеленого, красного и других ярких цветов распадается гораздо быстрее.

Причем скорость распада не зависит заметно от климата. Оказалось, что черный, белый и серебристый красители защищают пластик от ультрафиолетового излучения, в то время как красители иных цветов этого не делают.

Ультрафиолет изменяет структуру полимеров, делая ее более хрупкой и уязвимой к фрагментации, говорится в статье ученых, опубликованной научным журналом Environmental Pollution.

Учитывая полученные результаты, ученые призвали производителей пересмотреть стандарты использования цветных красителей при производстве пластиковых товаров, которые чаще находятся на улице и подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

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