Кадыров поручил подготовить в Чечне яму для Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил «вырыть яму» для президента Украины Владимира Зеленского, где его «приведут в чувства». Он рассказал об этом перед заседанием Совета РФ и Узбекистана с участием Владимира Путина.

В яме Зеленского собираются «излечить от наркозависимости», по аналогии с рехабом. На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету.

«Хорошо кормят там. На диету, на лечение поставим... Видно, что он не с сознанием, поэтому надо вылечить человека, который убивает свой народ. Приведем в чувство», — цитирует Кадырова телеграм-канал Shot.

Ранее Кадыров заявлял, что после завершения спецоперации мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне. Он также отмечал, что чем больше будут длиться боевые действия, «тем меньше станет шайтанов».