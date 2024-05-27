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Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Предварительный балл вспышки — X2.8. Она произошла в одной из новых областей, находящейся пока на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой. Такое расположение уже подтвердили с помощью фотографий.

«Судя по всему, к Земле возвращается активная область №3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая, и сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне», — говорится в сообщении.

При этом влияние мощной вспышки на Землю пока под вопросом. Взрывной центр слишком далеко от линии Солнце-Земля. Если к Земле действительно движется область №3664, сохранившая свою энергию, то планета окажется под космическим ударом в ближайшие выходные.

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