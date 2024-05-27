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Госдума поддержала новые штрафы для самокатчиков

Источник:
РИА Новости
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Согласно поправкам в КоАП, вводится штраф в размере 20–30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде. За езду вдвоем на одном транспортном средстве придется заплатить 2-3 тысячи рублей, 2–2,5 тысячи рублей — за создание помех пешеходам на тротуаре.

Наказание в сумме 4–5 тысячи рублей предусмотрено за оставление ДТП водителем электросамоката, 500–800 рублей — за отказ пользователя СИМ остановиться по требованию полицейского. За превышение скорости штраф составит от 500 до 5 тысяч рублей.

В пакете с поправками также вносятся изменения, касающиеся автомобилистов. Так, регионам передадут полномочия самостоятельно, без ГИБДД, штрафовать водителей за проезд на красный свет, стоянку на пешеходных переходах, местах для инвалидов и автобусных остановках.

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