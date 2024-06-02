Определен идеальный вес для здорового мозга

Биологический возраст мозга у людей с ожирением примерно на 12 лет превышает календарный, приводит издание Health Data Science исследование ученых.

Индекс массы тела (ИМТ) равен весу в килограммах, разделенному на квадрат роста в метрах. Ученые рекомендовали для здоровья мозга поддерживать ИМТ ниже 26,2. Этот индекс в диапазоне 18,5–25 соответствует норме, от 25 до 30 — избыточной массе тела, от 30 — ожирению.

Чтобы определить опасный ИМТ для здоровья мозга ученые проанализировали собранные за 16 лет данные пациентов в возрасте от 25 до 83 лет. В ходе исследования они установили, что лишний вес становился причиной снижения объема мозга и поражений белого вещества.

Негативный эффект ожирения был особенно выражен у взрослых моложе 45 лет (у них биологический возраст мозга на 12 лет превышал календарный) и у пожилых людей старше 60 лет.