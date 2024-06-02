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Эксперт рассказала, как часто нужно заниматься сексом

Источник:
Psychology Today
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Секс является неотъемлемой частью нормальных отношений, но существует ли норма, как часто им нужно заниматься? На этот вопрос ответила психолог, профессор Вашингтонского университета в Сиетле Николь МакНиколс.

«У каждого человека своя потребность в близости. Некоторые пары могут заниматься сексом всего лишь раз в месяц и чувствовать себя полностью удовлетворенными и счастливыми. Другие могут проводить время в спальне несколько раз в неделю, чтобы полностью удовлетворить свои потребности. И то, и другое вполне нормально», — приводит издание Psychology Today слова МакНиколс.

Она отметила, что существуют проверенные способы по увеличению количества половых актов. «Один из них – это планирование секса. <….> Ожидание – это часть удовольствия. Почему ожидание секса должно восприниматься иначе?» — отметила профессор.

«Наконец, парам необходимо сосредоточиться не только на количестве, но и на качестве половых контактов. Исследование показало, что пары, сообщавшие о высоком уровне сексуального удовлетворения, начинали чаще заниматься сексом. В этом есть смысл: когда вам нравится какое-либо занятие, вы, вероятнее всего, захотите большего», — подчеркнула МакНиколс.

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-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Danilon

Качественно лизнула. Ой, а потом опять будет развенчание культа личности. Интересно будет посмотреть...