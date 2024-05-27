Определились финалистки-невесты для экстрасенса Гецати

Герой шоу «Невеста. Экстра любовь» Константин Гецати выбрал финалисток проекта, попрощавшись сразу в двумя девушками.

Шоу покинули Саша Волкова и Анна Голубых. Гецати решил, что ни с той, ни с другой у них не получится будущего.

Главными претендентками на сердце экстрасенса стали Алиса Кретова, Ольга Меганская и Валерия Некрасова. Судя по последним выпускам, с последней Гецати сблизился сильнее всего.

В следующем выпуске Гецати планирует знакомство с родителями. Серии шоу «Невеста. Экстра любовь» выходят по субботам на канале ТНТ.