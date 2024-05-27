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«Дискотека авария» выпустила клип на песню «Верни трусы»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Дискотека авария» выпустила клип на песню «Верни трусы» тюменца Максима Щербакова, которую исполнила на шоу «Конфетка».

По правилам «Конфетки», обычные люди получают возможность, чтобы их песни спели знаменитости. 23-летний Максим Щербаков пришел на проект со своей песней про трусы.

По словам молодого человека, песня основана на реальных событиях, которые с ним произошли. У него был конфликт с бывшей девушкой. Сразу после ее ухода он заметил исчезновение своего нижнего белья.

Песню в программе «Конфетка» перепела «Дискотека авария» и парень победил в шоу и забрал приз в 300 тысяч рублей. А музыкантам так понравился трек, что они попросили разрешения исполнять его и в дальнейшем. В итоге тандем привел к выходу клипа.

Директор канала ТНТ Тина Канделаки отметила, что это первая работа с «Конфетки», которая вышла так далеко за рамки шоу.

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