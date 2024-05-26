НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT констатировала уничтожение украинской энергетики

Источник:
The New York Times
183 0

Украинское правительство впервые в 2024 году прибегло к веерным отключениям электричества по всей стране, к которым Киев вынудил российские удары по энергетической инфраструктуре, пишет The New York Times.

Украина всеми силами пытается сдержать продвижение российских войск, а ее руководство заявляет, что вновь столкнулось с труднопреодолимой проблемой: ему нужно сохранить подачу электроэнергии в условиях, когда российская армия все чаще наносит удары по украинским электростанциям, говорится в статье.

«Это — новый фронт», — сказал глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Повсеместные отключения электричества с шести часов вечера до полуночи впервые за этот год будут распространены на все регионы страны.

Активизация российского наступления усиливает опасения насчет того, что отключения электричества не только отразятся на частных потребителях, но и нанесут ущерб украинской оборонной промышленности — именно в то время, когда ее продукция остро необходима, отмечает издание.

Быстро купить или заказать новое оборудование невозможно, сказали в ДТЭК. Киев обратился к западным партнерам с просьбой передать Украине подержанное оборудование, которое им самим не нужно.

К этой кампании подключился боксер Александр Усик, недавно ставший в абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На записал видео, надев футболку с надписью «бой за свет».

Еще по теме
Гладков сообщил о погибших в результате украинских обстрелов
Российские войска подавили действие Starlink на Украине
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Перелом СВО: зачем Россия наступает на Харьковскую область
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.