NYT констатировала уничтожение украинской энергетики

Украинское правительство впервые в 2024 году прибегло к веерным отключениям электричества по всей стране, к которым Киев вынудил российские удары по энергетической инфраструктуре, пишет The New York Times.

Украина всеми силами пытается сдержать продвижение российских войск, а ее руководство заявляет, что вновь столкнулось с труднопреодолимой проблемой: ему нужно сохранить подачу электроэнергии в условиях, когда российская армия все чаще наносит удары по украинским электростанциям, говорится в статье.

«Это — новый фронт», — сказал глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Повсеместные отключения электричества с шести часов вечера до полуночи впервые за этот год будут распространены на все регионы страны.

Активизация российского наступления усиливает опасения насчет того, что отключения электричества не только отразятся на частных потребителях, но и нанесут ущерб украинской оборонной промышленности — именно в то время, когда ее продукция остро необходима, отмечает издание.

Быстро купить или заказать новое оборудование невозможно, сказали в ДТЭК. Киев обратился к западным партнерам с просьбой передать Украине подержанное оборудование, которое им самим не нужно.

К этой кампании подключился боксер Александр Усик, недавно ставший в абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На записал видео, надев футболку с надписью «бой за свет».