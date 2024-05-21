Новые «костюмы‑невидимки» создали для российского спецназа

Испытания новейших тактических маскировочных костюмов «Кора» для Вооруженных сил России прошли в Московской области, сообщила компания-производитель HiderX.

«В природе нет горизонтальных линий, костюм сделан под текстуру древесной коры. Изделие подходит для военнослужащих, которые уходят работать в тыл врага на длительное время, или для тех, кто находится на переднем крае и в течение многих дней скрывается от противника», — рассказали ТАСС в компании.

В ходе испытаний изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов. В воздух поднимали в беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить бойцов. «Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось», — HiderX.

Также военнослужащие испытывали маскировочный плащ «Геометрия», размывающий человеческий силуэт благодаря материалу с рисунком в виде ломаных линий.

«Когда мы смотрим в тепловизор, то видим форму объекта, похожую на человеческий силуэт. При создании новых маскировочных костюмов мы руководствовались гипотезой, что определенная текстура материала смотрится не целостным объектом, если выполнена с использованием ломаных хаотичных линий», — пояснили в компании.