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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новые «костюмы‑невидимки» создали для российского спецназа

Источник:
ТАСС
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Испытания новейших тактических маскировочных костюмов «Кора» для Вооруженных сил России прошли в Московской области, сообщила компания-производитель HiderX.

«В природе нет горизонтальных линий, костюм сделан под текстуру древесной коры. Изделие подходит для военнослужащих, которые уходят работать в тыл врага на длительное время, или для тех, кто находится на переднем крае и в течение многих дней скрывается от противника», — рассказали ТАСС в компании.

В ходе испытаний изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов. В воздух поднимали в беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить бойцов. «Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось», — HiderX.

Также военнослужащие испытывали маскировочный плащ «Геометрия», размывающий человеческий силуэт благодаря материалу с рисунком в виде ломаных линий.

«Когда мы смотрим в тепловизор, то видим форму объекта, похожую на человеческий силуэт. При создании новых маскировочных костюмов мы руководствовались гипотезой, что определенная текстура материала смотрится не целостным объектом, если выполнена с использованием ломаных хаотичных линий», — пояснили в компании.

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paramedic

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pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))