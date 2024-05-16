Правила продажи SIM-карт предложили ужесточить

Российские власти совместно со спецслужбами обсуждают ужесточение порядка продажи SIM-карт для борьбы с «серым» рынком.

Минцифры и ФСБ в настоящее время рассматривают три возможных варианта: покупку SIM-карт только по биометрии, продажу SIM-карт только в салонах операторов, а также приобретение SIM-карт с помощью приложения «Госключ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас SIM-карты в России продаются в салонах операторов связи, на их сайтах, а также у дилеров. При этом дилеры делают операторам до 70% продаж SIM-карт. Однако в дилерских центрах отслеживание покупателей SIM-карт затруднено.

Операторы в ходе консультаций согласились, что требования по идентификации абонентов необходимо повышать. В частности, представитель «Вымпелкома» отметил, что наиболее приемлемый вариант — верификация покупателя через «Госуслуги».