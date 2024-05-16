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Силы ПВО сбили над Крымом пять ракет ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО уничтожили над Крымом пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.

«Около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар ATACMS по Севастополю и окрестностям. Ракеты были сбиты, но из них на город рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

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