Силы ПВО сбили над Крымом пять ракет ATACMS

Российские силы ПВО уничтожили над Крымом пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.

«Около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар ATACMS по Севастополю и окрестностям. Ракеты были сбиты, но из них на город рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.