Захарова заявила о погружении США в конфликт на Украине

США все более глубоко погружаются в конфликт на Украине, что обернется для них громким и унизительным фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — отметила Захарова, комментируя принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении средств Украине.

По ее словам, «в любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацисткого режима Зеленского, обречены на провал». «Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты», —подчеркнула дипломат.

«Ясно одно: правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов», — отметила Захарова.