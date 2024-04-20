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Россия перейдет к персонализированной медицине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта о технологиях сбережения здоровья предусмотреть переход к персонализированной и профилактической медицине. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Разработать и приступить к реализации национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья глава государства потребовал к концу 2024 года, следует из поручения.

Переход должен способствовать более эффективному выявлению заболеваний на ранних стадиях, развитию регенеративной медицины, разработке и внедрению индивидуальных программ питания, а также внедрению биомедицинских технологий.

Кроме того, кабинету министров необходимо предусмотреть меры по внедрению в практическое здравоохранение отечественных лекарственных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских технологий, направленных на поддержание активного долголетия.

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Жизнь #Здоровье
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