Пользователи смогут оставлять в Telegram «чаевые»

Функция «Чаевые для создателей» появится в Telegram, благодаря ней пользователи смогут отправлять авторам стикеров средства в криптовалюте на базе TON.

Комиссия для таких переводов составит 30%, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на конференции Token 2049 в Дубае. Основной валютой блокчейна TON служит Toncoin, который поддерживается встроенным в Telegram криптокошельком.

Также Дуров рассказал, что в Telegram появится возможность монетизации стикеров и эмодзи. Их можно будет покупать и продавать в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Создатели стикеров смогут получать 95% выручки от продажи.

«Стикеры очень популярны, больше 700 миллиардов стикеров публикуют в Telegram каждый месяц, число просмотров на них невероятное. Мы также верим, что эмодзи могут стать NFT. Это почти стикеры, но вы можете добавить несколько эмодзи в одно сообщение», — сказал он.

С 31 марта владельцы каналов в Telegram, у которых более 1 тысячи подписчиков, получили возможность зарабатывать 50% средств от рекламы, которая в них отображается. Для этого также используется Toncoin, с помощью нее пользователи могут оплачивать рекламу.