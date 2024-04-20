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Странам БРИКС предложили создать суверенный интернет

Источник:
ТАСС
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Россия вместе с другими странами БРИКС может создать общий суверенный интернет, чтобы защититься в сфере информационной безопасности, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

По словам Ашманова на полях Гражданского форума БРИКС по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, прошедшего в Москве, для этого необходимо собрать собственный пакет технологий, который был бы доступен всем.

«Такой пул, из которого каждая страна может черпать себе технологии, операционные системы, социальные сети для участников БРИКС, с образованием, с поддержкой, и строить у себя суверенный интернет», — уточнил он.

Ашманов отметил, что честная конкуренция осталась «где-то в 80-х», так как у Google в «сто раз больше денег», чем у «Яндекса», а американские корпорации получают очень большую помощь своего государства.

«Поэтому противостоять этому можно, создавая что-то свое, но, похоже, в рамках одной страны это должен быть либо строжайший протекционизм, как в Северной Корее или Китае, либо это надо делать совместными усилиями», — пояснил эксперт.

В БРИКС сейчас входят десять государств. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. С января 2024 года работу в БРИКС начали пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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nicollaich

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Alhazred

Так как победы Украины не будет, твой комментарий не имеет смысла.)))

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!