НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии

Источник:
Sibnet.ru
204 2

Силы стратегической поддержки расформируют в китайской армии, при этом будет создано новое подразделение — силы информационной поддержки. Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин.

Прежде подчиненные силам стратегической поддержки аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Запад уже назвал реформу крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года. Она происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности, пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что усиления кибернетической составляющей в китайских войсках позволяет сделать вывод, что Пекин будет делать ставку на информационное противостояние с потенциальными противниками.

Еще по теме
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО
Тихий убийца: зачем спецназу новый автомат АМБ-17
Кремль объяснил отказ от публикации потерь в ходе СВО
Закон о мобилизации разрушит экономику Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Обсуждение (2)
Картина дня
Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии
Зеленский выставил НАТО «пять претензий»
Биткоин в четвертый раз в истории провел халвинг
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
96
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
41
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
40
Запад испугался прорыва российских войск на Украине
36
Реальные доходы россиян рекордно выросли
31
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО