Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии

Силы стратегической поддержки расформируют в китайской армии, при этом будет создано новое подразделение — силы информационной поддержки. Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин.

Прежде подчиненные силам стратегической поддержки аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Запад уже назвал реформу крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года. Она происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности, пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что усиления кибернетической составляющей в китайских войсках позволяет сделать вывод, что Пекин будет делать ставку на информационное противостояние с потенциальными противниками.