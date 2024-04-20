Российский пляж попал в топ-100 лучших в мире

Сервис путеводителей Beach Atlas составил свежий рейтинг самых лучших пляжей мира. В топ-100 попал один российский пляж на Камчатке.

Самые крутые пляжи отбирались по шести категориям: красоте, инклюзивности, природному разнообразию, активному стилю жизни, важности для местного сообщества и историко-культурному значению.

На 92-е место в рейтинге составители поместили труднодоступный Халактырский пляж на Камчатке, отметив его удивительные вулканические пески черного цвета и нетронутую природную красоту.

«Халактырский пляж славится впечатляющими волнами, привлекающими серферов со всего мира, и оптимальными условиями для круглогодичного проживания», — отмечается на сайте премии.

Купальщиков тут встретишь нечасто, так как вода летом прогревается всего до 18 градусов. Однако волны на этом пляже считаются лучшими в России. Среди факторов успеха — песчаное дно, средняя высота волны в полтора метра и отсутствие акул.

На первом месте рейтинга — пляж Бора-Бора во Французской Полинезии. В пятерку также попали знаменитый пляж Валунов в ЮАР, пляж Вайкики на Гавайях, Копакабана в Рио-де-Жанейро и Майя Бэй — самый популярный пляж Таиланда.