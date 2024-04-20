Мошенники стали угонять Telegram-аккаунты через сайты с картинками

Злоумышленники стали создавать сайты с картинками, которые предназначены для кражи аккаунтов в Telegram, предупредил Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

Речь идет об однотипных ресурсах с изображениями, при нажатии на которые пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий переход на страницу сообщества в Telegram, пишут «Ведомости».

Сайты содержат картинки с описаниями, объединенными по тематикам. После нажатия на картинку пользователь попадает на фишинговый сайт с имитацией одного из сообществ Telegram, большая часть которых носит название «Тебе понравится».

При попытке присоединиться к сообществу пользователь перенаправляется на страницу с QR-кодом или формой для входа в Telegram с предложением указать логин и пароль. Если ввести на фейковом ресурсе свои данные, информация автоматически попадет к злоумышленникам.