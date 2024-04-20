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Зеленский выставил НАТО «пять претензий»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, озвучив пять претензий к членам альянса. Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале украинского лидера.

Так, в этот список вошли желание Киева получить семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, просьба поставить Вооруженным силам Украины миллион артиллерийских снарядов, а также передать дальнобойные ракеты и современные истребители.

Кроме этого, Зеленский потребовал от западных союзников дальнобойные ракеты и раскритиковал НАТО в медлительности при принятии коллективных решений, касающихся военной помощи Украине.

«В этом году мы не можем ждать, пока будут приняты решения. Я прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решительности — каждый из ее элементов», — подчеркнул Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что считает необходимым для стран альянса отправку новых вооружений на Украину — даже тех, которые требуются участникам альянса для обороны собственных территорий.

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Политика #Мир
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