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Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины

Источник:
ТАСС
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Страны «Большой семерки» в официальном заявлении потребовали от России покинуть территорию Украины. Министры иностранных дел стран G7 отметили, что Москва может завершить конфликт «одним днем».

По итогам встречи страны «Большой семерки» пообещали усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Также страны G7 планируют усилить противовоздушную оборону Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.

Кроме этого, участники встречи выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Они также призвали Россию продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

«В ожидании вступления договора в силу мы призываем все государства, которые еще не сделали этого, объявить новые или сохранить существующие моратории на испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы», — говорится в документе.

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