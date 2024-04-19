Лавров заявил, что вести переговоры с Зеленским смысла нет

Россия готова к переговорам по Украине, но разговаривать с президентом этой страны Владимиром Зеленским — бессмысленно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца, это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам», — сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Во-первых, по словам главы МИД России, «сам себе запретил переговоры». «Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет», — добавил Лавров.

Глава МИД также отметил, что в отличие от стамбульской истории, Россия не будет на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. «Процесс должен идти», — подчеркнул Лавров.