Иран отказался от немедленного ответа на удар Израиля

Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Подтверждения об иностранном источнике нападения не было. Мы не подверглись внешней атаке, и обсуждения склоняются скорее к проникновению, чем к нападению», — сказал агенству источник.

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу, 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.