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Forbes перечислил самых «обедневших» российских миллиардеров

Источник:
Forbes
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Российский миллиардер Александр Мамут
Российский миллиардер Александр Мамут
Фото: Nikolay Zverkov / Copyrighted free use

В абсолютных цифрах значительнее всего сократилось состояние основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Он стал беднее на 4,1 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 21,1 миллиарда долларов.

Вот полный список «обедневших» российских миллиардеров:

  • Александр Мамут — состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов, минус 40%;
  • Андрей Кривенко — 1,5 миллиарда, минус 29%;
  • Артем Хачатрян — 1,6 миллиарда, минус 24%;
  • Александр Пономаренко — 2 миллиарда, минус 23%;
  • Александр Скоробогатько — 2,1 миллиарда, минус 22%;
  • Михаил Шелков — 3,5 миллиарда, минус 20%;
  • Сергей Ломакин — 1,7 миллиарда, минус 19%;
  • Иван Саввиди и семья — 1,4 миллиарда, минус 18%;
  • Андрей Мельниченко и семья — 21,1 миллиарда, минус 16%;
  • Татьяна Бакальчук — 7,4 миллиарда, минус 16%.

Всего в рейтинг вошли 125 миллиардеров против 110 годом ранее. Свое состояние увеличили 64 бизнесмена.

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