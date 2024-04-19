Forbes перечислил самых «обедневших» российских миллиардеров

Российский миллиардер Александр Мамут
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В абсолютных цифрах значительнее всего сократилось состояние основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Он стал беднее на 4,1 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 21,1 миллиарда долларов.
Вот полный список «обедневших» российских миллиардеров:
- Александр Мамут — состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов, минус 40%;
- Андрей Кривенко — 1,5 миллиарда, минус 29%;
- Артем Хачатрян — 1,6 миллиарда, минус 24%;
- Александр Пономаренко — 2 миллиарда, минус 23%;
- Александр Скоробогатько — 2,1 миллиарда, минус 22%;
- Михаил Шелков — 3,5 миллиарда, минус 20%;
- Сергей Ломакин — 1,7 миллиарда, минус 19%;
- Иван Саввиди и семья — 1,4 миллиарда, минус 18%;
- Андрей Мельниченко и семья — 21,1 миллиарда, минус 16%;
- Татьяна Бакальчук — 7,4 миллиарда, минус 16%.
Всего в рейтинг вошли 125 миллиардеров против 110 годом ранее. Свое состояние увеличили 64 бизнесмена.