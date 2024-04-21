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Врач рассказала о причинах затяжной простуды

Источник:
«Известия»
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Типичная затяжная простуда характеризуется температурой не выше 37,5 градуса, высокой утомляемостью и затяжным кашлем, который не проходит неделями, рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Затяжные простуды происходят по трем основным причинам. Первая — рециркуляторное течение вирусов. Другими словами, происходит волна вирусной репликации: наш иммунитет подавляет вирусы, но не уничтожает их полностью. Самочувствие сначала улучшается, но потом вирус снова проявляется — такое может происходить два-три раза подряд, пояснила врач «Известиям».

«Вторая причина — снижение иммунитета. Многие вирусы "вооружены" против наших иммунных клеток, и при инфицировании патогены способны подавлять их активность. Это приводит к еще одному эффекту: в организме могут проснуться инфекции, которые до этого не представляли угрозы», — отметила Станкевич.

Третья причина — атипичные возбудители, которые не были диагностированы. Как правило, речь идет о хламидийной и микоплазменной пневмонии. Несмотря на слово «пневмония», внешне симптомы аналогичны обычной простуде: температура не выше 37 градусов, утомляемость, снижение работоспособности и кашель, который не проходит неделями, добавила врач.

«При подозрении на затяжную простуду в дело вступает лабораторная диагностика — только с ее помощью можно точно понять причину и не пропустить серьезного возбудителя», — предупредила Станкевич.

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