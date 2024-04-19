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Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Разбившийся в Ставропольском крае Ту-22М3
Разбившийся в Ставропольском крае Ту-22М3
Фото: © телеграм-канал VVV5807

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщило Минобороны РФ.

Летчики катапультировались. Эвакуированы три члена экипажа, еще одного ищут.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров ранее сообщил, что крушение произошло на территории Красногвардейского округа, в поле. Округ находится на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

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