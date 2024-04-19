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Эксперт дал совет вложившимся в юани

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам, которые вложились в юань, будет целесообразнее вернуть свои сбережения в рубли, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал.

Эксперт напомнил, что юань является государственно-регулируемой валютой, поэтому ее курс практически не двигается.

«Когда вы конвертируете в юань, а потом в рубли, вы получаете фактически ту же самую рублевую массу, которую вложили в юань, а инфляция-то свое дело за это время делает, она же эту рублевую массу подъедает», — пояснил экономист в беседе с «Лентой.ру».

Беляев также подчеркнул, что покупают валюту по курсу продажи банка, а продают по курсу покупки.

«Между ними разница как минимум 10%. Значит, вам надо, чтобы у вас рубль по отношению к юаню подешевел хотя бы на 10%, тогда вы выйдете только в ноль», — добавил аналитик.

После конвертации китайской валюты в рубли эксперт рекомендовал положить их на вклад в банке, пока сохраняется высокая ключевая ставка.

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