НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

БМП-3М и БТР-82А получат снаряды с управляемым подрывом

Источник:
ТАСС
90 0
Автоматическая пушка 2А72
Автоматическая пушка 2А72
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Боевые машины пехоты БМП-3М и бронетранспортеры БТР-82А будут вооружены снарядами с управляемым подрывом, сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В дальнейшем такой комплекс [30-миллиметровый выстрел с дистанционно управляемым взрывателем и комплекс дистанционного управления временем подрыва для боевых машин] планируется размещать не только в БМПТ, но и в боевых модулях машин БТР-82А, БМП-3М и других», — сказал ТАСС Оздоев.

По его словам, это значительно повысит эффективность малокалиберного пушечного вооружения, а именно автоматических пушек 2А72, которыми вооружены БМП-3М и БТР-82А.

Еще по теме
Обломки секретного объекта выбросило на пляж
Шойгу проинспектировал танковый завод в Омске. ВИДЕО
Тихий убийца: зачем спецназу новый автомат АМБ-17
Носители «Кинжалов» МиГ‑31И получили стратегическую дальность
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!

saxat

Дык и так стараемся вернуться! Правда к границам 1914 года, например, но возвращаемся назад же, что вам...

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!