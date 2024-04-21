БМП-3М и БТР-82А получат снаряды с управляемым подрывом

Боевые машины пехоты БМП-3М и бронетранспортеры БТР-82А будут вооружены снарядами с управляемым подрывом, сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В дальнейшем такой комплекс [30-миллиметровый выстрел с дистанционно управляемым взрывателем и комплекс дистанционного управления временем подрыва для боевых машин] планируется размещать не только в БМПТ, но и в боевых модулях машин БТР-82А, БМП-3М и других», — сказал ТАСС Оздоев.

По его словам, это значительно повысит эффективность малокалиберного пушечного вооружения, а именно автоматических пушек 2А72, которыми вооружены БМП-3М и БТР-82А.