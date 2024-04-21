Зеленский предупредил Запад о скором коллапсе на фронте

Украина роет окопы, боясь потерпеть поражение без помощи США на фоне усиления атак со стороны России, пишут обозреватели NBC News Дарина Майер и Юлия Талмазян.

«Украине пришлось отступить, и теперь она делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, поскольку действия российских войск и задержки поставок из США заставляют Киев и его союзников все чаще задумываться о болезненном поражении», — отметили автора материала.

Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый украинский, и это соотношение может увеличиться до десяти к одному, как следует из доклада начальника Европейского командования ВС США генерала Кристофера Каволи.

Россия вновь обратила свое внимание на энергосистему Украины, нанося удары по ключевым объектам с помощью ракет и беспилотников, которые успешно поражают цели из-за нехватки украинских систем ПВО по всей стране, говорится в статье.

Ситуация для Киева сложилась настолько тяжелая, что даже сам Владимир Зеленский заявил, что «Украина потерпит поражение», констатировали авторы материала.