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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский предупредил Запад о скором коллапсе на фронте

Источник:
NBC News
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Украина роет окопы, боясь потерпеть поражение без помощи США на фоне усиления атак со стороны России, пишут обозреватели NBC News Дарина Майер и Юлия Талмазян.

«Украине пришлось отступить, и теперь она делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, поскольку действия российских войск и задержки поставок из США заставляют Киев и его союзников все чаще задумываться о болезненном поражении», — отметили автора материала.

Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый украинский, и это соотношение может увеличиться до десяти к одному, как следует из доклада начальника Европейского командования ВС США генерала Кристофера Каволи.

Россия вновь обратила свое внимание на энергосистему Украины, нанося удары по ключевым объектам с помощью ракет и беспилотников, которые успешно поражают цели из-за нехватки украинских систем ПВО по всей стране, говорится в статье.

Ситуация для Киева сложилась настолько тяжелая, что даже сам Владимир Зеленский заявил, что «Украина потерпит поражение», констатировали авторы материала.

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Топ комментариев

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!

saxat

Дык и так стараемся вернуться! Правда к границам 1914 года, например, но возвращаемся назад же, что вам...

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!