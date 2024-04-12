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Доказано сходство городов с раковыми опухолями

Источник:
Journal of the Royal Society Interface
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Рост городов имеет сходство с развитием раковых опухолей, выяснили ученые. Для доказательства исследователи использовали математические модели.

В качестве примера они проанализировали Лондон и Сидней. Так, столица Великобритании изначально была небольшим городом размером всего в полтора квадратного километра, при этом жители могли посещать все его части с помощью доступных в то время видов транспорта.

С появлением железнодорожного транспорта люди начали переселяться на окраины города, что привело к еще большему росту. Развитие способов передвижения напомнило ангиогенез — образование новых кровеносных сосудов, которое используется опухолью для своего роста.

Ангиогенез позволяет опухоли получать кислород, а также распространять метастазирующие клетки, что обеспечивает дальнейший рост. Ученые предполагают, что контроль за транспортными схемами может помочь в создании более устойчивых поселений.

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