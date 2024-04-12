Найден маркер преждевременного старения организма

Накопление в организме альдегидов в результате злоупотребления алкоголем и загрязнения окружающей среды выступает маркером преждевременного биологического старении, выяснили японские ученые.

Исследователи применили метод секвенирования ДНК под названием DPC-seq для изучения связи между накоплением альдегида и повреждениями ДНК у пациентов с заболеваниями, характеризующимися преждевременным старением.

К ним относится синдром Хатчинсона-Гилфора — редкое генетическое заболевание, при котором возрастные изменения кожи и внутренних органов запускаются еще в детстве, отмечается в статье ученых, опубликованной журналом Nature Cell Biology.

Оказалось, что преждевременное биологическое старение зачастую характеризуется нарушениями способности организма выводить альдегиды и превращать их в безопасные вещества.

Альдегиды являются побочными продуктами метаболизма. В частности, они образуются в результате расщепления алкоголя и вдыхания загрязненного воздуха. В большом количестве альдегиды оказывают токсическое воздействие.

Накопление альдегидов вызывает определенные повреждения ДНК, которые и являются провокаторами преждевременного старения на клеточном уровне. Теперь ученые рассчитывают найти блокаторы альдегидов, которые должны предотвратить ускоренное старение.