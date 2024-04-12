Путин и Лукашенко обсудили мирные переговоры по Украине

Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.

Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которую планируется провести в июне без участия России. «А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — заявил российский президент, отметив, что Москва выступает против навязывания схем по урегулированию конфликта, не имеющих ничего общего с реальностью.

Путин согласился с Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора. Президент Белоруссии отметил, что в этом соглашении есть разумные позиции, приемлемые для Украины, и напомнил, что та с ними согласилась.

Лукашенко добавил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. «Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят — ясно, почему не хотят», — сказал президент Белоруссии.