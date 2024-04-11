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Кремль ответил на угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост

Источник:
РБК
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Украинские власти, угрожающие уничтожить Крымский мост, в очередной раз доказали правильность решения России начать военную операцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что украинские военные планируют начать новое контрнаступление. В ходе него они намерены сосредоточиться на ударах по мостам и аэродромам, в частности, разрушить Крымский мост.

Зеленский отметил, что успех зависит не от количества людей, а от качества вооружений. Он подчеркнул, что для контрнаступления нужна военная помощь США.

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Политика #Мир
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