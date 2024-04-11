НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Десант ВСУ уничтожили при попытке высадки на Тендровскую косу

Источник:
Sibnet.ru
425 0

Сотрудники спецслужб и Минобороны уничтожили украинских десантников, которые пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — говорится в сообщении.

Высадку диверсантов разработали спецслужбы Великобритании, об этом рассказал взятый в плен солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Работу этого центра курирует подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании.

Пленный сообщил, что проходил диверсионную подготовку в военном лагере в Великобритании неподалеку от города Солсбери. Горин подтвердил, что британские спецподразделения напрямую вовлечены в разработку акций, направленных против безопасности России.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Его площадь составляет 38 квадратных километров, от материка отделяет Тендровский залив.

Тема: Военная операция на Украине
Российские солдаты прорвали оборону ВСУ на мотоциклах. ВИДЕО
Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине
Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине
Глава МИД Украины пригрозил Западу жесткой дипломатией
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Украинские военные потребовали обычное оружие
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

mosquito__2010

"Америка с нами !" (С)Там до самого конца никто не понимал и отказывался верить в то что Украина это...

GammiPluh

Украинцы обалдею от того как страна опустеет через полгода-год... останутся на гражданке только нардепы,...

mosquito__2010

"Беги и останешься жив" (С)Украине вилы.

mosquito__2010

Уверен пытаться выудить какую либо логику у идиота невозможно. Посмотреть на Украину - одна сплошная...