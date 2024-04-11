Десант ВСУ уничтожили при попытке высадки на Тендровскую косу

Сотрудники спецслужб и Минобороны уничтожили украинских десантников, которые пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — говорится в сообщении.

Высадку диверсантов разработали спецслужбы Великобритании, об этом рассказал взятый в плен солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Работу этого центра курирует подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании.

Пленный сообщил, что проходил диверсионную подготовку в военном лагере в Великобритании неподалеку от города Солсбери. Горин подтвердил, что британские спецподразделения напрямую вовлечены в разработку акций, направленных против безопасности России.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Его площадь составляет 38 квадратных километров, от материка отделяет Тендровский залив.