Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «абсолютным злом» призывы президента США Джо Байдена к Конгрессу голосовать за выделение новой помощи Украине.

«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына, про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства». «Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — отметил зампред Совбеза, указав, что суть заключается именно в продолжение финансирования киевского режима, которая приводит лишь к затягиванию конфликта.

«Вот уж воистину: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним», — процитировал Медведев Апокалипсис. «Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинета Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — заключил он.