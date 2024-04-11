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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «абсолютным злом» призывы президента США Джо Байдена к Конгрессу голосовать за выделение новой помощи Украине.

«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына, про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства». «Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — отметил зампред Совбеза, указав, что суть заключается именно в продолжение финансирования киевского режима, которая приводит лишь к затягиванию конфликта.

«Вот уж воистину: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним», — процитировал Медведев Апокалипсис. «Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинета Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — заключил он.

Тема: Военная операция на Украине
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