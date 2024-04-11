Запад заметил страх в глазах Зеленского

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время указывает на его отчаяние из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер.

«В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне», — отметил журналист в программе Maishberger на канале Das Erste.

Ваймер отметил, что Киев осознает падение поддержки со стороны западных союзников. Кроме этого, панику на Украине вызывают предстоящие выборы в США, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании завершить конфликт.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Российские военные только за март освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР, а также поселок Мирное в Запорожской области.