Компания «Центрэнерго Украины» сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом.

На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Экстренные службы продолжают работы по локализации огня. Работники ТЭС не пострадали, говорится в сообщении компании.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра (в 45 км южнее Киева) возле населенного пункта Триполье.

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.