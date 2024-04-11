НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трипольская ТЭС под Киевом уничтожена ракетным ударом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Компания «Центрэнерго Украины» сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом.

На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Экстренные службы продолжают работы по локализации огня. Работники ТЭС не пострадали, говорится в сообщении компании.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра (в 45 км южнее Киева) возле населенного пункта Триполье.

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

Еще по теме
Десант ВСУ уничтожили при попытке высадки на Тендровскую косу
Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ
ВСУ применили химическое оружие
Главком ВСУ перечислил самые сложные участки фронта
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Asd10

По сути это слив, дружище. А по теме я бы не удивился отморожености укров. Когда крысу зажимают в углу...

mosquito__2010

Дак все помнят. Твои сливы даже про враньё о Захаровой не забываемы. Смешные - но не забываемые.

Alhazred

Декоммунизация и демилитаризация в одном флаконе)))

mosquito__2010

Да и про Каховскую ГЭС что то умолчал. Неудобно.