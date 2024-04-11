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Тяжелая «Ангара‑А5» с третьей попытки успешно стартовала

Источник:
Sibnet.ru
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Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки успешно стартовала с площадки 1А космодрома Восточный.

Через 12 с половиной минут разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой, согласно плану полета, отделился от третьей ступени «Ангары» и вывел груз на целевую орбиту.

Изначально старт ракеты был запланирован на 12.00 мск вторника, 9 апреля, но за две минуты до старта автоматика отменила пуск. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. На этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

С этим пуском начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности с кислородно-керосиновыми двигателями. Оно включает ракеты от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонн («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите.

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Asd10

По сути это слив, дружище. А по теме я бы не удивился отморожености укров. Когда крысу зажимают в углу...

mosquito__2010

Дак все помнят. Твои сливы даже про враньё о Захаровой не забываемы. Смешные - но не забываемые.

Alhazred

Декоммунизация и демилитаризация в одном флаконе)))

mosquito__2010

Да и про Каховскую ГЭС что то умолчал. Неудобно.