Традиционная дипломатия Киева не сумела добиться от Запада передачи необходимых систем вооружений, прежде всего ЗРК Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Вежливая и тихая дипломатия не сработала. <...> Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не работает», — сказал Кулеба в интервью TheWashington Post, отметив, что вынужден будет прибегнуть к жесткой дипломатии.

Кулеба отметил, что его команда насчитала на Западе более 100 «лишних» комплексов Patriot. «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot" для нужд Украины, задался вопросом министр.

«Вы искренне верите, что во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не находится на боевом дежурстве и которую нельзя передать Украине? Я не верю», — заявил министр.