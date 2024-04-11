Зеленский заявил о планах по разрушению Крымского моста

Киев готовит план нового контрнаступления, включающий разрушение Крымского моста, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель», — сказал Зеленский в интервью Bild.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются разрушить мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых летают самолеты, наносящие удары по Украине.

Киев неоднократно пытался нанести удары по Крымскому мосту. 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушились два автомобильных пролета.

17 июля 2023 года мост атаковали морские дроны. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что за этим стоит его ведомство.