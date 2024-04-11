Российский прокат остался без ожидаемых новинок

Четверг, 11 апреля, в кинотеатрах не выйдет ожидаемых новинок, среди ярких фильмов только канадский хоррор и южнокорейская драма.

В прокат 11 апреля выходит комедийный фильм ужасов «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца».

В центре сюжета молодая вампирша Саша с сильно развитой эмпатией. Мораль мешает ей убивать людей ради пропитания, но разгневанные перекрывают поставки крови для Саши и жизнь девушки оказывается под угрозой. Она встречает депрессивного подростка Пола с суицидальными наклонностями, который согласен стать едой для Саши, но сначала она должна помочь ему исполнить желание.

Также в прокате появится корейская драма «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Фильм расскажет о послушнике, который возвращается к наставнику в поисках искупления.

Среди других новинок в прокате с 11 апреля доку ментальный фильм «Сахар», американские боевики «Падение империи» и «Манкимэн», немецкая криминальная биография «Золото Рейна», российский триллер «Туман».